Путин: часть мер поддержки в демографии распространят на Зауралье по примеру ДФО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Часть мер поддержки в области демографии, которые существуют сейчас для жителей Дальнего Востока, будет распространена на Зауралье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Одна из участниц пресс-конференции отметила, что на Дальнем Востоке действуют специальные программы поддержки жителей - льготная ипотека под 2%, программа "Дальневосточный гектар". Она спросила, не планируется ли вводить подобные меры для поддержки жителей Сибири и Зауралья.

"Мы действительно ввели несколько мер для Дальнего Востока, потому что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях России <…> Что касается Зауралья, конечно, мы понимаем, видим там ситуацию, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего, тех, в которых появляется третий ребенок", - ответил президент. Он добавил, что участок по программе "Дальневосточный гектар" могут получить не только жители ДФО, но и "все, кто хочет туда приехать".

По его словам, программой уже воспользовалось немало людей, "дальневосточный гектар" в основном используется для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или бизнеса. При этом Путин отметил, что при реализации программы отмечаются и проблемы, в основном они связаны с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков. "Поэтому нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы именно там, а потом уже переходить к другим регионам", - пояснил президент.

Он добавил, что другую программу поддержки дальневосточников - льготную ипотеку под 2% - возможно распространить на другие регионы, но для этого нужно посмотреть, как она будет работать на Дальнем Востоке. "Нужно посмотреть,… сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и "на ясном глазу" принимать дальнейшие решения", - отметил президент.

Исторически, по данным Большой российской энциклопедии, Зауральем считается природный регион в России, прилегающий с востока к Уралу, часть Приуралья. В состав Зауралья входят западные окраины Западно-Сибирской равнины в бассейне рек Тобол и Обь.

О мерах поддержки на Дальнем Востоке

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Существует также программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой россияне могут получить в пользование участки земли на Дальнем Востоке. С прошлой недели заработала новая мера поддержки дальневосточников - льготная ипотека под 2%, которая будет доступна молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров".