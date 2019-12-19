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В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету

Проблемы со связью испытывают как пользователи стационарных компьютеров, так и владельцы мобильных устройств

ТАС, 19 декабря. Перебои с доступом к интернету наблюдаются в четверг в Иране, сообщает портал мониторинговой группы NetBlocks.

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"Масштабные перебои с интернетом зарегистрированы в Иране с 11:00 по местному времени (10:30 мск). Данные в реальном времени показывают, что уровень подключения к интернету в стране составляет менее 50%. Неполадки продолжаются", - указано в сообщении портала.

По его данным, проблемы испытывают как пользователи стационарной связи, так и те, кто подключаются к сети с помощью мобильных устройств.

Ранее портал проинформировал о неполадках в сервисах Google в некоторых странах, включая Иран. NetBlocks отмечает, что время начала обоих указанных инцидентов совпадает, однако есть ли между ними связь, неизвестно. О причинах сбоев у портала данных нет.

Телерадиовещательная корпорация IRIB, сославшись на Организацию инфраструктурных коммуникаций при министерстве информационно-коммуникационных технологий Ирана, подтвердила информацию о сбоях. Однако, по ее данным, проблемы испытывают около 30% пользователей - клиентов европейских провайдеров, причем большинство из них используют мобильный интернет. В Организации инфраструктурных коммуникаций заявили, что проблема должна быть полностью решена в течение нескольких часов.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября начался процесс постепенного восстановления доступа к глобальной сети.

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Иран
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