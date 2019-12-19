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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин назвал "придурками" тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру

Также президент считает решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Путин назвал "придурками" тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру во время Великой Отечественной войны.

Путин считает решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.

"Решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным, потому что можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки. Безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили, и так далее. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма", - сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о соответствующем решении Европарламента.

СССР последним из государств Европы подписал с Германией пакт о ненападении, напомнил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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