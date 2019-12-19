Путин: против экс-сотрудников МВД возбуждены уголовные дела после задержания Голунова

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела", - сказал он.

Он сообщил, что следствием принято решение засекретить материалы дела Голунова. "Принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности, а эта информация считается закрытой", - пояснил президент. Но, по его словам, это не означает, что разбирательство не должно идти должным образом.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. По итогам служебной проверки, проведенной после возбуждения уголовного дела в отношении Голунова, были уволены со службы начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также четверо сотрудников УВД по ЗАО.

Против "чисток"

Путин при этом заявил, что выступает против "чисток" в правоохранительных органах, но считает, что их работа нуждается в совершенствовании и контроле со стороны общественности.

"Что касается чисток, мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории. И лучше, как может показаться, и лучше никаких чисток нам не проводить", - сказал Путин. Вместе с тем он считает, что "нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать прежде всего со стороны общественности". "Это совершенно очевидно", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности. По оценке главы государства, они работают достаточно эффективно. Президент не согласился с утверждением, что правоохранительные органы работают по принципу "своих не сдаем". "Совершенно некорректно, потому что, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, но повторяю еще раз: службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, и значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основаны на материалах собственных служб безопасности", - сообщил президент.

Говоря о "чистках", он рассказал о начале своей службы в органах государственной безопасности. "Когда только пришел, там еще были ветераны службы, а некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Он работал в 1935-1936 годах. Тогда как раз были чистки правоохранительных органов, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. Вот этот старичок, от которого все разбегались, приводил в исполнение эти приговоры", - рассказал Путин.