Новые правила, костюмы с галстуками и "умные" шайбы: что нового в 12-м сезоне КХЛ

Правила КХЛ обновляются каждый год, и появляющиеся в них пункты нередко серьезно меняют не только саму игру, но и всю инфраструктуру вокруг нее. Самые значимые изменения, вступившие в силу с текущего, 12-го сезона, а также нововведения Лиги - в материале ТАСС и Mastercard. Изменения в правилах Для начала - об изменениях в правилах самой игры. Они отвечают современным тенденциям хоккея: поощряют атакующие действия и способствуют увеличению количества голов. Теперь, если шайба влетела в ворота, срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого игрока, взятие ворот засчитывается - гол отменяют, только если атакующий игрок забил его акцентированным ударом. А если шайба влетает в сетку после броска или отскока от атакующего игрока, который хоть и находится в площади ворот, но при этом голкиперу не мешает, - гол засчитывается. В случае выхода один на один и намеренного сдвига вратарем ворот - тоже. Голкипера теперь наказывают малым штрафом, если в площади ворот он прижимает шайбу ко льду дольше трех секунд при отсутствии давления от соперника. А если он покинет площадь ворот и прижмет шайбу вместо того, чтобы продолжить матч, то получит две штрафных минуты за задержку игры. Раньше в случае нарушения правил вбрасывания игрока сменял партнер. Теперь за первое нарушение арбитр выносит предупреждение, а за второе - удаляет хоккеиста на две минуты. А вот если находящийся на площадке хоккеист бросил или послал по льду клюшку и при этом не помешал сопернику, то такие действия караться не будут. Новый размер площадок Многие не знают, но в мировом хоккее есть три основных стандарта хоккейных площадок: канадский (61×26), финский (60×28) и европейский (60×30). Традиционно в КХЛ играли на площадках последнего типа. С нового сезона начался переход Лиги на канадский "формат". Зрители от этого только выиграют: меньше размер "коробки" - выше динамика, больше бросков и больше голов. Изменение пойдет на пользу и сборной: канадский стандарт площадок будет использоваться на ближайшем чемпионате мира, и учитывая, сколько наших "сборников" играют в КХЛ, у них будет время к нему привыкнуть. Единственное - изменение размеров площадки требует времени, поэтому пока еще не все ледовые арены успели перейти на новый стандарт.

Описание Вратарь "Динамо" Александр Еременко и игрок "Ак Барса" Артем Лукоянов в матче чемпионата КХЛ между командами "Ак Барс" (Казань) и "Динамо" (Москва). © Егор Алеев/ТАСС

"Умные" шайбы и форма В этом сезоне продолжается традиция КХЛ и Mastercard "Бесценная лига" - соревнование между поклонниками разных команд КХЛ, в котором участники "Лиги" голосуют за игроков любимого клуба. В этом году за звание "Бесценного Болельщика" и "Бесценного игрока" будут бороться 27 пар. Самый активный болельщик и хоккеист, набравшие наибольшее количество голосов, вместе разделят Бесценный Трофей на Церемонии закрытия 12-го сезона. Кроме того, каждый месяц возглавившие рейтинг болельщики будут получать "Бесценные призы": атрибутику с автографами хоккеистов любимой команды или возможность посмотреть матч из кабинки комментаторов. Присоединиться к традиции можно на сайте Лиги или в мобильном приложении КХЛ. В прошлых сезонах многие участники "Бесценной лиги" зачастую определяли лучших игроков матчей "сердцем", и особенно тяжело было тем, кто не смотрел матч и не мог справедливо проанализировать вклад того или иного хоккеиста в игру любимого клуба. Теперь всем станет значительно проще - с этого года на всех матчах КХЛ работает система "умных" чипов и шайб. С помощью установленных по периметру арены сенсорных датчиков она прямо во время матчей собирает информацию о передвижении шайб и игроков, автоматически формируя статистические данные. Эта статистика очень подробная. К примеру, можно узнать, какой игрок быстрее всех двигается по льду и какое расстояние преодолели команды или отдельные хоккеисты, какой была скорость полета шайбы и кто владел ей чаще, кто выиграл больше всех вбрасываний, у кого самый высокий процент точных передач и т. д. Есть и более продвинутые показатели - например, показатель, позволяющий увидеть, какая команда обладала преимуществом на площадке в определенный отрезок матча, а благодаря "тепловым картам" можно посмотреть, на какие участки льда пришлось наибольшее количество единоборств. Вся эта информация может выводиться на экраны медиакубов арен, в телевизионных трансляциях или в мобильном приложении и на сайте КХЛ.

Описание Игроки "Локомотива" перед матчем чемпионата КХЛ между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Ярославль). © Валерий Шарифулин/ТАСС

Система полностью автоматизирована и умеет отслеживать передвижения игроков и шайбы с точностью до нескольких сантиметров. В ее основе - Bluetooth с низким энергопотреблением. Чипы долговечны, весят всего несколько грамм и способны работать без сбоев на протяжении всего сезона. Все это особенно полезно наставникам и скаутам команд. Тренерские штабы теперь мгновенно получают полноценную аналитику прямо во время матча и могут внести соответствующие коррективы в игру. Статистика формируется на основе игры каждого хоккеиста в звене: сколько времени он провели на льду, какую дистанцию проехал, какой была его средняя и максимальная скорость. Это позволяет штабу лучше понимать, кто и как отыграл в том или ином эпизоде матча. При пропущенном голе тренер может посмотреть на расположение игроков и понять, какие зоны его команды были открыты, с какой скоростью действовали обороняющиеся и как они двигались в обороне. Также формируется специальная карта, на которой можно увидеть, с какой дистанции и с каких позиций команда соперника предпочитает атаковать ворота, где блокируется больше бросков. Всю эту информацию можно доносить до игроков сразу же после смены или даже отправлять им персональные отчеты по электронной почте. Более того, чипы также встраиваются и в форму арбитров, благодаря чему департамент судейства получает оперативную информацию о главных и линейных судьях, их мобильности и умении выбирать позицию. Дресс-код С нового сезона вступило в силу правило, согласно которому команды обязаны выходить на домашние матчи "при параде": в классических костюмах и галстуках. Не только тренеры и руководство клубов, как раньше, а вообще все игроки. На гостевые матчи можно приезжать в одинаковых спортивных костюмах с клубной символикой. Поэтому, если в следующий раз увидите Капризова в стильном костюме и белоснежной рубашке, не удивляйтесь: он не пижонит и не отрабатывает спонсорский контракт, а просто соблюдает правила. Работа со зрителями Небольшое, но приятное изменение. В регламенте по маркетингу и коммуникациям появилась новая глава, посвященная работе со зрителями. Также Лигой был разработан документ "Рекомендации КХЛ по работе со зрителями". Теперь за тем, чтобы болельщикам обеспечивали надлежащий уровень сервиса, будут следить специалисты-супервайзеры. В общем, на Аренах должно стать не только веселее, но и в целом должен повыситься уровень комфорта зрителей при посещении матчей.

Описание Игрок "Адмирала" Василий Стрельцов и болельщики перед началом матча чемпионата КХЛ между командами "Адмирал" (Владивосток) и "Спартак" (Москва). © Юрий Смитюк/ТАСС