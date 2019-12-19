Пожилые граждане Китая придают новый импульс развитию туриндустрии острова Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 19 декабря. /ТАСС/. Пожилое поколение КНР становится новой движущей силой развития туристической отрасли южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило Центральное телевидение Китая, порядка 4,5 млн граждан в возрасте за 60 лет специально приезжают на остров зимой, чтобы насладиться теплой солнечной погодой.

Рост популярности Хайнаня у китайцев этой возрастной категории обусловлен благоприятным тропическим климатом острова: большую часть пожилых туристов составляют жители северных провинций КНР, где столбик термометра в зимнее время может опускаться до минус 15-20 градусов.

По данным ТВ, в среднем пенсионеры проводят на Хайнане от трех до шести зимних месяцев и тратят порядка 10-20 тыс. юаней (1,43-2,86 тыс. долларов), что создает дополнительный источник доходов для провинции.

Многие из приезжих останавливаются в собственных домах и квартирах. Так, исследование Хайнаньского университета показало, что 80% апартаментов курортного города Санья принадлежит гражданам из других провинций КНР, в административном центре Хайнаня - городе Хайкоу - этот показатель составляет 60%.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.