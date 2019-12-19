Суд отказался вернуть коллекционеру Певзнеру картину Брюллова "Христос во гробе"

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Верховный суд России отказался вернуть картину Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционеру из Германии Александру Певзнеру, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Тем самым судебная коллегия удовлетворила кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека. Суд исключил из ранее вынесенных постановлений указания о возвращении картины Ирине и Александру Певзнерам.

"Непонятно, как будет исполняться данное решение, судьба картины повисла в воздухе, музею она не принадлежит", - сказал адвокат Максим Крупский. В 2017 году Президиум Верховного суда РФ постановил вернуть картину коллекционеру, но решение не было исполнено.

Картина "Христос во гробе", написанная Карлом Брюлловым в 1840-х годах, предназначалось графу Владимиру Адлербергу, потомки которого завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни настоятель прихода, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру. Несколько лет назад он решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения, что послужило основанием для его уголовного преследования. Несколько лет картина находилась в Русском музее на ответственном хранении без права использования в музейной деятельности.

После рассмотрения дела в судах нескольких инстанций оно попало в Верховный суд РФ, который в 2016 году исключил из решения указание о возвращении картины владельцу. Это послужило основанием для передачи картины в собрание Русского музея, но потом коллекционер обратился с жалобой в Конституционный суд РФ, который постановил пересмотреть судебное решение по делу. В 2017 году Президиум Верховного суда постановил вернуть картину Певзнеру.