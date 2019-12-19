В Совфеде заявили, что разницу в зарплатах врачей нивелирует единая система тарификации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Несправедливая разница в оплате труда рядовых и главных врачей будет устранена благодаря единой системе тарификации. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате врачей, а также повысить базовую ставку постоянного оклада.

"Это действительно нужно делать, министр здравоохранения Вероника Игоревна [Скворцова] совершенно недавно на заседании Совета законодателей сказала, что эту работу сейчас проводят, чтобы по всей стране такое ядро заработной платы было похожим... [Этой цели можно добиться] через единую систему тарификации, то есть в тарифах ОМС оговорить четко и ясно, какая часть идет на формирование базовой части зарплаты на ставку врача. Это все регулируется системой тарификации, все это будет сделано", - сказал Рязанский.

"В целом эта заработная плата должна строиться на базисе не меньше определенной доли процентов - до 55%, до 70%, как удастся все сформировать с тарифом, вывести в гарантированную часть зарплаты, а все остальное - доплата за ночные работы, в праздничные дни", - подчеркнул сенатор.

По его словам, эти меры также необходимы, чтобы не было дискриминации молодых специалистов, которые, приходя на работу, не имеют квалификационных показателей и стажа.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в системе здравоохранения составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, только в десяти регионах он превышает 50%. Тогда Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.