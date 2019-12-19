В Сингапуре не введут штрафы за разговоры по мобильным телефонам на пешеходных переходах

СИНГАПУР, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция Сингапура опровергла настойчиво распространявшиеся в интернете слухи о том, что она собирается штрафовать граждан за использование гаджетов на ходу во время перехода через улицу и сажать за это за решетку на срок до трех месяцев. Размер штрафа за такое нарушение, как ранее уверяли неизвестные информаторы, будет составлять 1 тыс. сингапурских долларов ($733).

"Такие сообщения, циркулирующие в мировой паутине, - ложь", - приводит агентство Reuters заявление сингапурской полиции. "Однако мы все же советуем пешеходам избегать использования таких устройств при пересечении улиц, так как это мешает правильно оценить дорожную ситуацию, [в результате чего можно] угодить под колеса транспортных средств", - уточнили полицейские.

По оценке Reuters, таким словам блюстителей порядка можно сильно удивиться. В Сингапуре действуют суровые законы, любого здесь могут оштрафовать, например, за кормление птиц в неположенном месте или за то, что в общественном туалете забыл спустить за собой воду. Поэтому слухи о вероятном введении штрафов за пользование смартфонами при переходе через улицы сингапурцев сильно не удивили. Другое дело, что полиция опровергла грядущее введение таких наказаний, а вот это уже удивительно для местного населения.

Между тем многие в Сингапуре готовы были бы приветствовать введение таких штрафов. Часть жителей давно возмущает поведение уткнувшихся в телефоны пешеходов, которые никуда не спешат и мешают другим прохожим. Такие люди во время разговоров по телефону часто не обращают внимания на сигналы светофоров и создают угрозу ДТП на пешеходных переходах. Автомобилистов такие граждане сильно нервируют и даже выводят из себя.

Между тем, по данным консалтинговой компании Ernst & Young, граждане Сингапура тратят более 12 часов в день на пользование мобильными телефонами и другими гаджетами. Многие не перестают ими пользоваться, даже когда требуется концентрация внимания на улицах.