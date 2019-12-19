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В Казахстане завершили восстановление города Арысь, пострадавшего от взрывов

Взрывы произошли 24 июня на одном из складов боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 19 декабря. /ТАСС/. Восстановительные работы в пострадавшем от взрывов летом этого года городе Арысь в Туркестанской области Казахстана полностью завершены. Об этом сообщил на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым аким (глава администрации) региона Умирзак Шукеев.

Как информировала президентская пресс-служба, Шукеев рассказал Токаеву "о полном завершении восстановительных работ в Арыси".

Кроме того, аким доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона. "В ходе встречи главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году", - говорится в сообщении ведомства. По словам руководителя Туркестанской области, показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5 %, сельского хозяйства и инвестиций - на 25%, строительства жилья - на 30 %.

Глава региона также рассказал о ходе подготовки к презентации города Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года.

Как отметила пресс-служба главы государства, президент дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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