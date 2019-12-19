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Глава Чечни поблагодарил Путина за объективные слова об Ахмате Кадырове

Рамзан Кадыров подчеркнул, что президент постоянно и последовательно поддерживал деятельность его отца, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни

ГРОЗНЫЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ за объективные и теплые слова о своем отце - Ахмате Кадырове.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и теплые слова о моем дорогом отце - первом президенте Чеченской Республики Герое России Ахмате-хаджи Кадырове. Президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмата-хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни", - написал Кадыров, добавив, что Чечня с каждым днем будет развиваться и станет одним из передовых регионов страны, которым смогут гордиться лично президент и вся Россия.

На ежегодной большой пресс-конференции Путин рассказал, что первый глава Чечни Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с центром, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за всю Россию.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияКадыров, Ахмат АбдулхамидовичЧечня
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