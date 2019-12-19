Союз журналистов России: полиция Эстонии грубо нарушает права сотрудников "Спутника"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Эстонские правоохранительные органы грубо нарушают права сотрудников российского агентства "Спутник", принуждая их прекратить работу на головную организацию - МИА "Россия сегодня". Об этом заявил корреспонденту ТАСС в четверг секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Действия Департамента полиции и погранохраны Эстонии - это самое грубое из всех возможных нарушений прав и свобод журналистов. Это угроза журналистам со стороны государственных органов, это пресечение их возможностей на работу по признаку того, что они сотрудничают с российским СМИ", - сказал Шафир.

Собеседник агентства напомнил, что большинство сотрудников "Спутника" в Эстонии являются гражданами республики. "Помимо угроз журналистам, это угрозы ведомств гражданам своей же собственной страны. Это беспрецедентный шаг, на который должны обратить внимание и Международная федерация журналистов, и ОБСЕ, и все другие структуры, занимающиеся защитой прав наших коллег", - считает он.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников "Спутника" уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники "Спутника" вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

В офисе "Спутника", как уточняет ERR, работают 35 человек.