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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин рассказал, из чего надо исходить в решении вопросов иммиграции в России

Речь идет об уровне образования и культурной близости мигрантов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Людям, знающим русский язык и культуру, проще адаптироваться к российским условиям, именно поэтому в решении вопросов иммиграции в Россию нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов. Об этом заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком, поэтому это легче для белорусов, украинцев, тех же молдаван - просто проще это делать, и местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живет, и примерно столько же приехало после трагических событий в Донбассе. Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, потому что там просто нужно внедрять нашу систему образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И тогда люди, приезжающие сюда, будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории", - сказал президент.

Путин отметил, что решение демографической проблемы в мире имеет два подхода: это увеличение рождаемости и повышение тем самым естественного прироста населения, а также иммиграция.

Согласно прогнозу Росстата по снижению числа трудоспособных граждан в России, число трудоспособных россиян сократится на 500 тыс. человек в ближайшие 15 лет при оптимистичном сценарии. То есть в 2019 году под категорию трудоспособных подпадает 81,4 млн человек, или 55,4% от общей численности населения, а к 2036 году уже 80,9 млн человек, или 52,8% россиян. В результате старения населения число людей старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) в 2019 году составит 38 млн человек (25,9% населения), а к 2035 году, согласно оптимистичному сценарию, увеличится на 9,6 млн, до 47,6 млн человек (31,1% населения).

Запрет на въезд иностранцев не нужен

Отечественный рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах для экономического роста страны, поэтому требуется не запрет на въезд иностранцев в Россию, а контролируемый их приток, отметил Путин.

"Это не значит, что мы должны запретить этим людям (мигрантам из других стран - прим. ТАСС) приезжать. Экономика требует притока граждан. Отсутствие кадров нужного количества на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдержанного экономического роста, но делать это все нужно с умом и соответствующим образом к этому подходить", - сказал он.

Президент отметил, что к вопросу миграции необходимо подходить системно. "Внутри страны просто нужно, чтобы общественность соответствующих наших субъектов федерации работала внутри своих собственных образований, национальных республик с тем, чтобы люди, переезжая из одного региона нашей общей Родины чувствовали себя комфортно и в то же время уважали законы и правила", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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