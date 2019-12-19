Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

"Законопроект я не читал, но Валентина Ивановна Матвиенко мне совсем недавно достаточно подробно рассказывала, - сказал Путин на большой пресс-конференции. - Отношение мое какое к этому? Оно смешанное".

Президент подчеркнул, что "силой не заставишь любить". "Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, чаще всего мужчину, конечно. Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю", - признался президент.

Путин подчеркнул, что выступает совершенно "против любого насилия, в том числе насилия в семье, прежде всего, к детям и к женщинам". "Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет", - добавил он. При этом президент напомнил, что за ряд правонарушений можно привлечь к ответственности, воспользовавшись уже действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев и тяжких телесных повреждений.

Путин затруднился сказать, отражают ли опросы ВЦИОМ отношение людей именно к принятию закона против семейного насилия или же демонстрируют, что граждане в принципе выступают против насилия. "Я тоже против насилия, как и эти 70% наших граждан", - добавил президент. Глава государства призвал спокойно обсудить необходимость принятия отдельного закона. "Все это должно пройти такую проверку, надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия, и правоприменительную практику и потом принять окончательное решение", - заключил Путин.