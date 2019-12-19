{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

При этом президент не уверен, что это надо делать в спешке в этом году
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Что касается выходного 31 декабря, то, в принципе, на мой взгляд, это логично. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, прямо накануне Нового года? Я не знаю", - сказал он на большой пресс-конференции в четверг.

Путин добавил, что это решение нужно проанализировать, чтобы не забирать дни у сельхозпроизводителей в мае. "Это можно решить. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом", - добавил глава государства.

Тема переноса выходного дня на 31 декабря, который в этом году является рабочим, вызвала широкое обсуждение с ноября, после того как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день для сотрудников администрации на 28 декабря и рекомендовал сделать то же самое исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления региона. Опросы показали, что подавляющее большинство россиян поддерживают инициативу Жвачкина.

Идею также поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и часть депутатов Госдумы (депутаты от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект), представители бизнеса, а также главы многих регионов. К настоящему моменту 31 декабря объявили выходным днем уже в 29 регионах, еще в шести власти рекомендовали перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря по согласованию с трудовым коллективом.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаЖвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019Новый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин считает, что зарубежные жизненно важные лекарства необходимо регистрировать в России
При этом президент призвал развивать собственную фармацевтику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС