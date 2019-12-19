Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

"Что касается выходного 31 декабря, то, в принципе, на мой взгляд, это логично. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, прямо накануне Нового года? Я не знаю", - сказал он на большой пресс-конференции в четверг.

Путин добавил, что это решение нужно проанализировать, чтобы не забирать дни у сельхозпроизводителей в мае. "Это можно решить. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом", - добавил глава государства.

Тема переноса выходного дня на 31 декабря, который в этом году является рабочим, вызвала широкое обсуждение с ноября, после того как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день для сотрудников администрации на 28 декабря и рекомендовал сделать то же самое исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления региона. Опросы показали, что подавляющее большинство россиян поддерживают инициативу Жвачкина.

Идею также поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и часть депутатов Госдумы (депутаты от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект), представители бизнеса, а также главы многих регионов. К настоящему моменту 31 декабря объявили выходным днем уже в 29 регионах, еще в шести власти рекомендовали перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря по согласованию с трудовым коллективом.