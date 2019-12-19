Путин считает, что зарубежные жизненно важные лекарства необходимо регистрировать в России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) зарубежного производства необходимо регистрировать в России, при этом не стоит забывать и о развитии российской фармацевтики, заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства и их тоже регистрировать, но надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли решение системной проблемы обеспечения нуждающихся в таких препаратах, в том числе не зарегистрированных в России.

Президент отметил, что люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства, поэтому необходимо иметь это в виду и предоставить им возможность пользоваться этими лекарствами.

"Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться, и одно из них, как они сами считают, очень важное. Это регистрация новых цен на медицинские препараты при поведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда впервые включена, что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотаций, они самые дорогие, часть из них закупается организованным путем, часть - неизвестно", - добавил он.

Путин также обратил внимание на тот факт, что в СССР препараты в больших количествах закупались в странах Восточной Европы, в то время как сейчас Россия экспортирует лекарства в 90 стран. "Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня, по-другому бы их просто не брали. В прошлом году уже 700 с лишним млн у нас было продано, 780, по-моему, примерно в таком объеме, было продано заграницу наших лекарственных препаратов", - подчеркнул он.