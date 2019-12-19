Путин: ситуацию с рождаемостью в России сможет изменить рост уровня жизни населения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Изменить ситуацию с рождаемостью в стране можно путем увеличения доходов и уровня жизни населения, заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Нужно повышать уровень жизни людей на самом деле, добиваться роста уровня заработных плат и реальных доходов населения. От уровня экономики будет зависеть общее настроение людей и планирование семей", - сказал он.

Стремиться к повышению коэффициента рождаемости в России следует за счет рождения вторых и третьих детей в семьях, добавил президент.

"У нас за предыдущие несколько лет число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 млн человек. Это просто объективные факторы. И что же нам делать? Стремиться к тому, чтобы коэффициент рождаемости повышался за счет рождения вторых и третьих детей", - сказал он.

Путин отметил, что для этого нужно создавать особые условия и развивать систему стимулирующих мер.