Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

"Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно", - сказал президент.

Путин считает, что главным вопросом, который надо решать России, остается борьба с бедностью, хотя за двадцать лет страна сильно изменилась.

"Мы говорим сейчас о необходимости роста реальных доходов населения, но нам же не удалось целиком решить вопрос с бедностью, - сказал Путин. - <...> Но в целом, я хочу сказать, если мы посмотрим на то, что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас, это же почти две разные страны".