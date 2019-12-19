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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Снижение реальных доходов населения - проблема, которую нужно решать посредством роста производительности труда и ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно", - сказал президент.

Путин считает, что главным вопросом, который надо решать России, остается борьба с бедностью, хотя за двадцать лет страна сильно изменилась. 

"Мы говорим сейчас о необходимости роста реальных доходов населения, но нам же не удалось целиком решить вопрос с бедностью, - сказал Путин. - <...> Но в целом, я хочу сказать, если мы посмотрим на то, что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас, это же почти две разные страны".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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