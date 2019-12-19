Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень

"Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах, - обращения о помощи с призывом для конкретных детей, эти призывы и передачи - их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям - она тоже важна, если мы спасаем жизнь одном человеку - это тоже очень здорово <...> Но в общей картине они, конечно, мало что меняют, здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень", - сказал глава государства.

Ранее президент отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности в России. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети - прежде всего.