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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень

Президент также отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работу здравоохранения в части детской медицины следует выводить на более высокий уровень, заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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"Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах, - обращения о помощи с призывом для конкретных детей, эти призывы и передачи - их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям - она тоже важна, если мы спасаем жизнь одном человеку - это тоже очень здорово <...> Но в общей картине они, конечно, мало что меняют, здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень", - сказал глава государства.

Ранее президент отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности в России. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети - прежде всего.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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