Путин: часть полномочий по охране лесов предстоит перевести на федеральный уровень

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Часть полномочий по охране лесов предстоит перевести на федеральный уровень для борьбы с лесными пожарами, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Одна из участниц пресс-конференции - уроженка Сибири - напомнила о лесных пожарах, от которых летом страдал, в частности, Красноярский край. Она спросила у президента, будут ли предприниматься какие-то меры для борьбы с этим.

"Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны. Мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля и это касается лесоустроительных работ. Эти функции будут возвращены на федеральный уровень", - ответил президент.

Он отметил, что в этом году было достаточно много лесных пожаров, в том числе в местах, где тушить их сложно. Путин обратил внимание на то, что часто такие пожары носят "рукотворный характер".

"Это результат деятельности черных лесорубов, либо людей, которые считают, что нужно избавляться так от отходов своего производства. Но и в быту люди часто там занимаются тем, что жгут траву и листву. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет с тем, чтобы не допускать ничего подобного", - добавил президент.

Лесные пожары начались в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей. Окончательно ущерб будет подсчитан по итогам всего года.