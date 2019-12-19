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ОНК не получала жалоб на содержание в колонии экс-мэра Махачкалы Амирова

Саид Амиров находится в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не получала обращений и жалоб на содержание в колонии приговоренного к пожизненному заключению бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, который после покушений на его жизнь является инвалидом-колясочником. В колонии он получает хорошее медицинское обеспечение, сообщила ТАСС в четверг председатель ОНК Оренбургской области Альбина Абязова.

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Амиров содержится в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу журналистки помиловать экс-мэра Махачкалы Саида Амирова пообещал подумать над этим вопросом. По его словам, обращения с просьбами о помиловании Амирова поступают многократно. Однако поскольку его вина была доказана в суде, этот вопрос нужно еще раз изучить, отметил глава государства.

"Да, мы его [Саида Амирова] посещали, условия содержания соответствуют всем нормам, никаких нареканий с его стороны не было, медицинское обеспечение стопроцентное. Для него все условия созданы: и кровать широкая, и пандусы сделаны, и приватные помещения, холодильник, телевизор, все у него есть в полном объеме. От него не было ни письменных, ни устных обращений", - сказала Абязова.

Она отметила, что посещали Амирова в колонии осенью совместно с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым и представителями прокуратуры.

Бывший мэр Махачкалы был приговорен к пожизненному заключению 27 августа 2015 года. До этого, в июле 2014 года, экс-чиновника уже признали виновным в приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия и осудили на 10 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, Амиров вместе со своими сообщниками планировали сбить пассажирский самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагид Муртазалиев. Кроме того, Амирову предъявили обвинение в организации убийства сотрудника Следственного комитета России. По совокупности этих преступлений он и получил пожизненное наказание.

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