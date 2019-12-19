Путин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал удивительным цинизмом меры давления на российское агентство Sputnik со стороны властей Эстонии, но считает, что принятие ответных мер на государственном уровне было бы малоэффективным. Об этом он заявил в четверг на большой пресс-конференции.

"Когда я слышу вещи подобного рода, меня они очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм, - сказал он. - Но, к сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, будут малоэффективными, потому что будут лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать".

По его словам, как бы это ни было неприятно, российским журналистам необходимо добиваться возможности работать в этих странах, несмотря на то, что их власти "боятся вашей информации, боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям, боятся вашего влияния на умы людей". "Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было, но доступными, такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям", - добавил президент.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники "Спутника" вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги. В офисе агентства работают 35 человек.

Обещание поддержки

Путин пообещал поддержку всем структурам, средствам массовой информации и общественным организациям, деятельность которых направлена на сглаживание спорных моментов на межнациональном уровне.

"Мы, конечно, будем поддерживать все структуры, средства массовой информации и общественные организации, деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать возникающие спорные моменты, возможные трения на межнациональном уровне", - сказал он.

Президент отметил, что вопросы межнациональных отношений в стране "относятся к разряду наиболее важных".

Он напомнил о событиях конца 1990-х - начала 2000-х годов, когда, "по сути, на территории страны была гражданская война, шли активные боевые действия в Чеченской Республике". Он считает это результатом неблагоприятного развития событий в сфере межнациональных отношений.

"У людей не только на Кавказе, но и в других субъектах федерации сохранилась историческая память о несправедливых решениях, связанных с выселением, когда их в вагонах для скота вывозили куда-нибудь в степи Казахстана. И сколько там по дороге человек умирало. Ведь никто этого не забыл. И это тоже результат межнациональных отношений. Мы ни в коем случае ничего подобного не должны допустить. Чтобы не было ничего, что привело бы нас к таким трагедиям", - заявил Путин, добавив, что на этих примерах должны учиться будущие поколения российских политиков.

Президент РФ также отметил, что необходимо уделять больше внимания вопросам сохранения национальных языков и обычаев. "К сожалению, у нас много проблем с языками народов России, с культурой, с обычаями. Проблемы в каком плане? Мало уделяем этому внимания. А каждый человек, который проживает в России, должен чувствовать, что это его дом и другого дома у него нет", - заключил Путин.