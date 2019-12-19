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Сноуден надеется на рост продаж своей книги

Бывший сотрудник АНБ отметил, что правительство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею

ТАСС, 19 декабря. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в четверг выразил надежду, что решение суда США, по которому он не имеет права получать доходы с его недавно опубликованной книги Permanent Record ("Личное дело"), вызовет рост читательского интереса к ней.

"Правительство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, благодаря которой удалось заработать. Я написал эту книгу для вас и надеюсь, что безрассудные попытки правительства помешать ее публикации лишь вдохновят вас прочитать ее, а затем подарить другим", - написал Сноуден в своем Twitter.

Суд Восточного округа штата Вирджиния 17 декабря постановил, что Сноуден не имеет права получать доходы с книги, так как перед публикацией не отправил ее в АНБ и ЦРУ для рассмотрения на предмет содержания в ней секретных сведений. В решении судебной инстанции отмечается, что доходы от мемуаров и оплачиваемых выступлений Сноудена пойдут правительству США.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, нанесшим серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Теги
СШАСноуден, Эдвард
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