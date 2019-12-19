Сноуден надеется на рост продаж своей книги

ТАСС, 19 декабря. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в четверг выразил надежду, что решение суда США, по которому он не имеет права получать доходы с его недавно опубликованной книги Permanent Record ("Личное дело"), вызовет рост читательского интереса к ней.

"Правительство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, благодаря которой удалось заработать. Я написал эту книгу для вас и надеюсь, что безрассудные попытки правительства помешать ее публикации лишь вдохновят вас прочитать ее, а затем подарить другим", - написал Сноуден в своем Twitter.

Суд Восточного округа штата Вирджиния 17 декабря постановил, что Сноуден не имеет права получать доходы с книги, так как перед публикацией не отправил ее в АНБ и ЦРУ для рассмотрения на предмет содержания в ней секретных сведений. В решении судебной инстанции отмечается, что доходы от мемуаров и оплачиваемых выступлений Сноудена пойдут правительству США.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, нанесшим серьезный ущерб интересам национальной безопасности.