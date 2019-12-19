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Работа школы на Кубани, про которую спрашивали Путина, приостановлена решением суда

Деятельность школы, которая занималась патриотическим воспитанием детей, закрылась в связи с выявленными нарушениями, сообщил губернатор региона

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Суд приостановил работу школы имени М. П. Щетинина в Краснодарском крае, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В четверг на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос по ситуации со школой Михаила Щетинина, которая занималась патриотическим воспитанием, но некоторое время назад была закрыта. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями.

"Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М. П. Щетинина" в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края. Его учредителем является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации, деятельность школы была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями", - сказал Кондратьев.

Теги
РоссияКраснодарский край
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