Путин пообещал всестороннюю поддержку волонтерскому движению

"У нас волонтерское движение набирает мощные обороты - миллионы людей работают [волонтерами], это просто невероятно. Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям", - сказал Путин в четверг на большой пресс-конференции.

Глава государства отметил такие направления работы добровольцев как помощь ветеранам и больным детям, борьба за права россиян в сфере медицины, участие в уборке территорий.

По его словам, некоторые время назад "бросили клич" для проведения уборки берегов Волги. "Миллион людей пришло, рассчитывали на несколько десятков тысяч [человек]. Миллион почти, 900 тыс. человек пришло, очистили большую территорию - это конкретная работа", - резюмировал Путин.

Вопрос о добровольчестве задала представитель информационного портала "Мы едины". В ходе своего выступления она также пригласила Путина принять участие в форуме-концерте "Мы едины", который пройдет 4 ноября следующего года и будет традиционно приурочен ко Дню народного единства.