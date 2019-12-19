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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин пообещал всестороннюю поддержку волонтерскому движению

Президент отметил такие направления работы добровольцев как помощь ветеранам и больным детям, борьба за права россиян в сфере медицины, участие в уборке территорий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю поддержку волонтерскому движению, в котором участвуют миллионы россиян.

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"У нас волонтерское движение набирает мощные обороты - миллионы людей работают [волонтерами], это просто невероятно. Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям", - сказал Путин в четверг на большой пресс-конференции.

Глава государства отметил такие направления работы добровольцев как помощь ветеранам и больным детям, борьба за права россиян в сфере медицины, участие в уборке территорий.

По его словам, некоторые время назад "бросили клич" для проведения уборки берегов Волги. "Миллион людей пришло, рассчитывали на несколько десятков тысяч [человек]. Миллион почти, 900 тыс. человек пришло, очистили большую территорию - это конкретная работа", - резюмировал Путин.

Вопрос о добровольчестве задала представитель информационного портала "Мы едины". В ходе своего выступления она также пригласила Путина принять участие в форуме-концерте "Мы едины", который пройдет 4 ноября следующего года и будет традиционно приурочен ко Дню народного единства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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