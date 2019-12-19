Штормовой ветер повалил главную новогоднюю ель Вологды

ВОЛОГДА, 19 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер, доходящий порывами до 21 м/с, повалил главную новогоднюю ель, установленную на площади Революции в Вологде. Обошлось без пострадавших, власти постараются в кратчайшие сроки ее заменить, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр города Сергей Воропанов.

"Сегодня от порыва ветра упала главная елка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Но установить ее на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки. До этого пострадала новая фотозона в виде снежного шара", - сообщил он.

По его данным, по результатам конкурса, 44-го федерального закона о госзакупках, украшение города взяла на себя фирма "Амалкер", предложив цену в два раза меньше объявленной.

"Результат, думаю, видят все вологжане: на 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой. Подрядчику не оплачена работа, так как ни один объект не передан городу. Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением", - добавил Воропанов.

Ель была установлена на площади в начале прошлой недели. Сейчас обсуждается вопрос о замене ее на живую ель, сказали ТАСС в пресс-службе администрации Вологды.

Ранее сообщалось, что вандалы испортили новогоднюю фотозону в виде светящегося елочного шара в центре города. Шар стоимостью 447 тыс. рублей находился на площади Победы всего две недели. Злоумышленники повредили его конструкцию из прочного металла, и, возможно, светящиеся элементы. Шар подлежит ремонту, но его придется демонтировать, ремонт на месте невозможен, конкретные сроки не называются, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Вологды.

По данным Вологодского ЦГМС, 18-19 декабря территория области оказалась под влиянием активного циклона с мокрым снегом и сильным ветром, а также со снежными заносами на дорогах.