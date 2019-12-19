СК начал проверку после вопроса Путину о критическом состоянии домов ветеранов на Кубани

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после вопроса журналиста президенту России Владимиру Путину о критическом состоянии домов ветеранов и инвалидов в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее", - сообщили в СК.

Ход и результаты проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В четверг на большой пресс-конференции Путина главный редактор газеты "Президент" пожаловался на закрытие школы и состояние домов ветеранов в Сочи, которые были построены к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам журналиста, пенсионеры живут практически в трущобах, а местные чиновники используют эти помещения в собственных целях и тем самым нарушают права ветеранов и инвалидов, в том числе заселяют посторонних лиц и взимают оплату. Журналист попросил президента прекратить "бесчинства чиновников" в Сочи.