В Австралии установлен новый температурный рекорд

СИДНЕЙ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Температурный рекорд, установленный в Австралии 17 декабря, оказался побит уже на следующий день. Как сообщили в национальном метеобюро, среда стала самым жарким днем в истории наблюдений, а средняя дневная температура по стране поднялась до 41,9 градуса Цельсия.

"Согласно предварительному анализу данных наблюдений по стране во вторник, 17 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории государства. Однако на следующий день средняя дневная температура по стране составила плюс 41,9 градуса, что превышает установленный рекорд в 40,9 градуса со знаком плюс", - указано в сообщении метеобюро Австралии.

Специалисты метеобюро также отметили, что самым жарким местом в Австралии оказался аэропорт Бердсвилл, расположенный в центре континента, в 1,5 тыс. км к западу от Брисбена. Впрочем, для Бердсвилла, где вчера была зафиксирована температура в плюс 47,7 градуса, это не первый тепловой рекорд, 24 декабря 1972 года столбик термометра здесь поднимался до отметки в 49,5 градуса, но вот средняя температура по стране тогда была значительно ниже.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели жителям континента едва ли придется вздохнуть с облегчением, потому что жара будет нарастать и, хотя в большей степени это коснется южных регионов страны, непросто будет и жителям восточных штатов - Новый Южный Уэльс и Квинсленд, где к жаре и низкой влажности добавится сильный порывистый ветер. Напряженной останется и пожарная обстановка на востоке и северо-востоке континента, где на протяжении двух с лишним месяцев бушуют масштабные лесные пожары.

Некоторое снижение температуры и повышение влажности воздуха метеорологи предсказывают лишь к концу недели, когда холодный циклон принесет воздух из Антарктиды.