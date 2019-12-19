{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Австралии установлен новый температурный рекорд

Средняя дневная температура по стране поднялась до 41,9 градуса Цельсия

СИДНЕЙ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Температурный рекорд, установленный в Австралии 17 декабря, оказался побит уже на следующий день. Как сообщили в национальном метеобюро, среда стала самым жарким днем в истории наблюдений, а средняя дневная температура по стране поднялась до 41,9 градуса Цельсия.

"Согласно предварительному анализу данных наблюдений по стране во вторник, 17 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории государства. Однако на следующий день средняя дневная температура по стране составила плюс 41,9 градуса, что превышает установленный рекорд в 40,9 градуса со знаком плюс", - указано в сообщении метеобюро Австралии.

Специалисты метеобюро также отметили, что самым жарким местом в Австралии оказался аэропорт Бердсвилл, расположенный в центре континента, в 1,5 тыс. км к западу от Брисбена. Впрочем, для Бердсвилла, где вчера была зафиксирована температура в плюс 47,7 градуса, это не первый тепловой рекорд, 24 декабря 1972 года столбик термометра здесь поднимался до отметки в 49,5 градуса, но вот средняя температура по стране тогда была значительно ниже.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели жителям континента едва ли придется вздохнуть с облегчением, потому что жара будет нарастать и, хотя в большей степени это коснется южных регионов страны, непросто будет и жителям восточных штатов - Новый Южный Уэльс и Квинсленд, где к жаре и низкой влажности добавится сильный порывистый ветер. Напряженной останется и пожарная обстановка на востоке и северо-востоке континента, где на протяжении двух с лишним месяцев бушуют масштабные лесные пожары.

Некоторое снижение температуры и повышение влажности воздуха метеорологи предсказывают лишь к концу недели, когда холодный циклон принесет воздух из Антарктиды.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
Власти Орла до конца года выплатят поставщиками школьных обедов 70 млн рублей долгов
Оставшаяся задолженность в размере 130 млн рублей будет погашена в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС