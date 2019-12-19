Кондратьев: в социальном жилье в Сочи ветераны сейчас не живут

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время не проживают в социальном жилье, на которое пожаловались президенту РФ. Жалоб на это имущество также не поступало, сообщил журналистам в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На закрытие школы и состояние домов ветеранов в регионе, в том числе в Сочи, главе государства на большой пресс-конференции пожаловался главный редактор газеты "Президент". Он попросил президента прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин сказал, что не слышал о таких проблемах, и пообещал разобраться.

"Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии. На сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана - участника ВОВ", - сказал губернатор.

Он отметил, что для поддержки ветеранов в Краснодарском крае работают льготы и меры социальной поддержки. В частности, регион обеспечивает ветеранов и вдов участников войны новым жильем. В текущем году на эти цели было направлено более 163 млн рублей, за счет чего свои жилищные условия смогли улучшить 96 человек, до конца года жильем будут обеспечены еще восемь.

Глава Кубани добавил, что с 2020 года вводится новая мера соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны - единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Помощь смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны. Всего на ремонт и благоустройство жилья выделяется 452 млн рублей.

"Что касается сносимых домов, моя позиция вне зависимости от того, какой это город, Краснодар или Сочи, принципиальная и остается прежней - незаконного строительства быть не должно. Все самострои ликвидируются на территории региона в соответствии с законодательством. Недобросовестный застройщик ни при каких обстоятельствах не может быть хорошим, что бы он и кому бы ни обещал, потому что он изначально нарушил закон", - подчеркнул Кондратьев.