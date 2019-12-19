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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Outlook

Больше всего на сбои жалуются жители Нидерландов, Великобритании, Испании, США, Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии и Японии

ТАСС, 19 декабря. Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, проблемы в работе сервиса возникли в 09:18 по времени Восточного побережья США (17:18 мск).

Больше всего на сбои жалуются жители Нидерландов, Великобритании, Испании, США, Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии и Японии.

Около 71% пользователей Outlook не могут зайти в свою учетную запись, еще 14% указывают на сложности при получении сообщений, а у 13% не работает веб-сайт.

Теги
СШАИспанияВеликобританияНидерланды
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