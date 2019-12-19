Беглов выехал в Боткинскую больницу обсудить с главврачом ситуацию в медучреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после пресс-конференции Владимира Путина выехал на встречу с главным врачом Боткинской больницы, чтобы обсудить ситуацию в медицинском учреждении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Едем в Боткинскую", - сказала собеседница агентства.

Главврач учреждения Алексей Яковлев подтвердил ТАСС, что ожидает губернатора для встречи.

В четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос об улучшении ситуации в Боткинской больнице, которая является одним из старейших медучреждений Петербурга и находится в неудовлетворительном состоянии. Путин пообещал обсудить проблему с губернатором.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В 2017 году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.