Нацпроект помог двум тысячам предпенсионеров из Свердловской области освоить работу мечты

В Свердловской области план по переподготовке людей предпенсионного возраста по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" перевыполнен почти на 25% от установленного на 2019 год показателя. Более 1,8 тыс. пожилых свердловчан освоили новые профессии или расширили знания в текущей деятельности.

Проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года, включает в себя профессиональную переподготовку людей предпенсионного возраста на базе центров обучения Worldskills и региональных центров занятости.

Проект рассчитан для людей предпенсионного возраста и дает им возможность получить профессию, о которой они всегда мечтали, но не имели возможность ранее стать профессионалами в той или иной сфере. Также "Старшее поколение" помогает пожилым гражданам повысить квалификацию в той профессии, в которой они работали ранее, и помогает им оставаться востребованными на рынке труда.

О том, как в 2019 году власти Свердловской области помогали предпенсионерам осваивать новые профессии и каких результатов удалось достичь - в материале ТАСС.

Осуществление мечты

Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты активно поддерживает проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Колледж - один из центров обучения Worldskills в Екатеринбурге - с начала 2019 года поступили порядка 50 студенток предпенсионного возраста, чтобы осуществить свою мечту - пройти курсы парикмахерского мастерства.

За последние годы Татьяне Новоселовой из Екатеринбурга пришлось сменить не одно место работы: на заводе, которому женщина посвятила всю жизнь, она попала под сокращение, а устроиться в другое место по специальности "химическое машиностроение" оказалось непросто. Во время поиска работы Татьяна услышала о бесплатных курсах для лиц предпенсионного возраста в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты и вспомнила о своей давней мечте - стать парикмахером. Всего в первую группу набралось десять человек - как желающих получить новую профессию "на будущее", так и тех, кто тоже столкнулся с невозможностью найти работу по старой специальности.

"Когда я приходила в парикмахерскую, смотрела, как мастера стригут, какими приемами пользуются. Помню, как впервые пробовала родителей подстричь, мне это нравилось. Но сделать это профессией раньше не получалось", - рассказывает Татьяна.

Точно так же на курсы переподготовки пришли дефектолог-логопед Алла Маркова и бывшая директор магазина Ирина Тимофеева. По словам женщин, они давно хотели заняться парикмахерским делом, однако из-за большой нагрузки воплотить мечту им не удавалось многие годы.

"Сейчас для этого есть много возможностей. Можно открыть ИП, арендовать кресло. На пенсии буду этим вплотную заниматься, а пока, чтобы не утратить навык, буду стричь знакомых и друзей", - делится планами Алла Маркова.

Как рассказала Ирина Тимофеева, после закрытия магазина она не раздумывая решила освоить новую профессию. Советы педагогов помогают избежать ошибок и сделать работу качественно, отмечает женщина.

"Девчонки стараются, все нам подсказывают. Мы не торопимся, потому что нам нужно отработать навыки, все запомнить, все применить. Проходим все постепенно, в зависимости от того, у кого какие модели появляются", - добавляет Тимофеева.

Возращение к любимой работе

Торговая сеть "Олес" в числе первых заключила с Екатеринбургским центром занятости соглашение об обучении своих сотрудников предпенсионного возраста. Сразу три работника сети прошли курсы повышения квалификации. Так, Анастасия Загайнова - повар с 18-летним стажем - за пару месяцев освоила новые технологии, повысила свой разряд до 5-го и вернулась к прежней работе.

"Я очень рада, что у предпенсионеров появилась такая возможность. Жизнь меняется, появляются новые технологии. Чтобы соответствовать современным требованиям, нужно постоянно учиться. На курсах я быстро освоила новый материал, всему научилась и вновь вышла на работу. С полученными знаниями можно устроиться в ресторанную отрасль, в кафе, а можно работать заведующим производством, если есть желание", - рассказывает Загайнова.

По словам генерального директора одного из учебных центров Екатеринбурга Татьяны Толстых, студенты-предпенсионеры очень ответственно подходят к обучению новому делу. "Опираясь на жизненный и профессиональный опыт, они быстро осваивают сложные программы", - отметила она.

В Екатеринбургском центре занятности уточнили, что уроки для предпенсионеров проходят как в объединенных группах, так и дистанционно. Преподаватели учебных центров стараются максимально подстроить расписание под учащихся.

Предпенсионер-бухгалтер Ирина Цилибухина обратилась в центр занятости сама - захотела освежить знания программ 1С. "Курсы повышения квалификации для меня - прекрасная возможность переобучиться в своей сфере деятельности, - рассказывает она. - Я собираюсь продолжать работать и понимаю, что мне пора совершенствоваться".

По итогу 2019 года 16 работодателей, среди которых Екатеринбургский метрополитен, НПО автоматики им. Академика Н. А. Семихатова, МУП "Гортранс", АО "Облкоммунэнерго" и другие, повысили профессиональную квалификацию 100 предпенсионеров своих предприятий. Еще 300 предпенсионеров самостоятельно обратились в Екатеринбургский центр занятости и обучились по интересующим их направлениям.