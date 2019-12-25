Нацпроект помог двум тысячам предпенсионеров из Свердловской области освоить работу мечты

В Свердловской области план по переподготовке людей предпенсионного возраста по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" перевыполнен почти на 25% от установленного на 2019 год показателя. Более 1,8 тыс. пожилых свердловчан освоили новые профессии или расширили знания в текущей деятельности.
Проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года, включает в себя профессиональную переподготовку людей предпенсионного возраста на базе центров обучения Worldskills и региональных центров занятости.
Проект рассчитан для людей предпенсионного возраста и дает им возможность получить профессию, о которой они всегда мечтали, но не имели возможность ранее стать профессионалами в той или иной сфере. Также "Старшее поколение" помогает пожилым гражданам повысить квалификацию в той профессии, в которой они работали ранее, и помогает им оставаться востребованными на рынке труда.
О том, как в 2019 году власти Свердловской области помогали предпенсионерам осваивать новые профессии и каких результатов удалось достичь - в материале ТАСС.
Осуществление мечты
Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты активно поддерживает проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Колледж - один из центров обучения Worldskills в Екатеринбурге - с начала 2019 года поступили порядка 50 студенток предпенсионного возраста, чтобы осуществить свою мечту - пройти курсы парикмахерского мастерства.
За последние годы Татьяне Новоселовой из Екатеринбурга пришлось сменить не одно место работы: на заводе, которому женщина посвятила всю жизнь, она попала под сокращение, а устроиться в другое место по специальности "химическое машиностроение" оказалось непросто. Во время поиска работы Татьяна услышала о бесплатных курсах для лиц предпенсионного возраста в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты и вспомнила о своей давней мечте - стать парикмахером. Всего в первую группу набралось десять человек - как желающих получить новую профессию "на будущее", так и тех, кто тоже столкнулся с невозможностью найти работу по старой специальности.
"Когда я приходила в парикмахерскую, смотрела, как мастера стригут, какими приемами пользуются. Помню, как впервые пробовала родителей подстричь, мне это нравилось. Но сделать это профессией раньше не получалось", - рассказывает Татьяна.
Точно так же на курсы переподготовки пришли дефектолог-логопед Алла Маркова и бывшая директор магазина Ирина Тимофеева. По словам женщин, они давно хотели заняться парикмахерским делом, однако из-за большой нагрузки воплотить мечту им не удавалось многие годы.
"Сейчас для этого есть много возможностей. Можно открыть ИП, арендовать кресло. На пенсии буду этим вплотную заниматься, а пока, чтобы не утратить навык, буду стричь знакомых и друзей", - делится планами Алла Маркова.
Как рассказала Ирина Тимофеева, после закрытия магазина она не раздумывая решила освоить новую профессию. Советы педагогов помогают избежать ошибок и сделать работу качественно, отмечает женщина.
"Девчонки стараются, все нам подсказывают. Мы не торопимся, потому что нам нужно отработать навыки, все запомнить, все применить. Проходим все постепенно, в зависимости от того, у кого какие модели появляются", - добавляет Тимофеева.
Возращение к любимой работе
Торговая сеть "Олес" в числе первых заключила с Екатеринбургским центром занятости соглашение об обучении своих сотрудников предпенсионного возраста. Сразу три работника сети прошли курсы повышения квалификации. Так, Анастасия Загайнова - повар с 18-летним стажем - за пару месяцев освоила новые технологии, повысила свой разряд до 5-го и вернулась к прежней работе.
"Я очень рада, что у предпенсионеров появилась такая возможность. Жизнь меняется, появляются новые технологии. Чтобы соответствовать современным требованиям, нужно постоянно учиться. На курсах я быстро освоила новый материал, всему научилась и вновь вышла на работу. С полученными знаниями можно устроиться в ресторанную отрасль, в кафе, а можно работать заведующим производством, если есть желание", - рассказывает Загайнова.
По словам генерального директора одного из учебных центров Екатеринбурга Татьяны Толстых, студенты-предпенсионеры очень ответственно подходят к обучению новому делу. "Опираясь на жизненный и профессиональный опыт, они быстро осваивают сложные программы", - отметила она.
В Екатеринбургском центре занятности уточнили, что уроки для предпенсионеров проходят как в объединенных группах, так и дистанционно. Преподаватели учебных центров стараются максимально подстроить расписание под учащихся.
Предпенсионер-бухгалтер Ирина Цилибухина обратилась в центр занятости сама - захотела освежить знания программ 1С. "Курсы повышения квалификации для меня - прекрасная возможность переобучиться в своей сфере деятельности, - рассказывает она. - Я собираюсь продолжать работать и понимаю, что мне пора совершенствоваться".
По итогу 2019 года 16 работодателей, среди которых Екатеринбургский метрополитен, НПО автоматики им. Академика Н. А. Семихатова, МУП "Гортранс", АО "Облкоммунэнерго" и другие, повысили профессиональную квалификацию 100 предпенсионеров своих предприятий. Еще 300 предпенсионеров самостоятельно обратились в Екатеринбургский центр занятости и обучились по интересующим их направлениям.
Как устроена работа центра занятости
Сейчас переобучение в регионе проходит по 109 направлениям. Предпенсионеры могут освоить востребованные на Среднем Урале специальности и получить актуальные навыки. При выборе направлений подготовки учитываются пожелания региональных работодателей и запросы рынка труда. В частности, свердловских предпенсионеров обучают бережливому производству, менеджменту охраны труда, слесарному делу, технологии машиностроения и многому другому.
Принять участие в проекте могут граждане на пять лет младше возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в 2019 году к этим категориям относятся женщины 1964–1968 г. р. и мужчины 1959–1963 г. р.), как состоящие в трудовых отношениях с работодателем, так и незанятые и ищущие работу. Во время обучения неработающим предпенсионерам выплачивается стипендия - 12 972 рубля.
Забота о пожилых людях - приоритет для свердловских властей
Забота о людях старшего возраста - одно из приоритетных направлений развития социальной сферы Свердловской области. По поручению губернатора Евгения Куйвашева власти разработали комплекс мер, направленных на обеспечение достойных условий жизни уральцев. Они реализуются по программе "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография".
"Забота включает в себя повышение качества и доступности медицинской помощи для свердловчан старшего поколения, вовлечение их в культурную жизнь общества и создание условий для систематических занятий физической культурой", - отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Взаимодействие органов власти и социальных партнеров помогает не допустить снижения уровня занятости предпенсионеров, отмечают в региональном правительстве. Для этого организованы телефонная горячая линия и консультационные пункты для информирования о госгарантиях в сфере занятости.
"Мы видим, что программа "Старшее поколение" реализуется эффективно, в регионе многое сделано для достижения намеченных показателей. Сами жители отмечают, что могут использовать возможности этой программы. Однако необходимо продолжать работу, чтобы можно было сказать, что финансирование не уменьшается, направления реализуются, и показать, что мы слышим жителей и работаем с их запросами", - заявила спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Планы на будущее
Заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова отметила, что со следующего года в Свердловской области перечень категорий обучающихся в рамках проекта расширится - пройти профессиональное переобучение смогут не только предпенсионеры, но и жители области старше 50 лет.
"На сегодняшний день процент трудоустройства людей предпенсионного возраста после прохождения обучения - порядка 86%", - подчеркнула Бордюгова.
Заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Шубина добавила, что список обучаемых также расширится за счет того, что в категорию предпенсионеров в следующем году попадут женщины от 52 лет (1968 года рождения и старше) и мужчины от 57 лет (1963 года рождения и старше). Сейчас такое обучение проходит для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет.