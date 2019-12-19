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В Совете ветеранов Кубани удивлены жалобой о проблемах с жильем для ветеранов в Сочи

Как сообщил председатель совета Евгений Шендрик, в 2019 году нуждающимся ветеранам планируется выдать более 80 квартир

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Совет ветеранов Краснодарского края считает некорректной информацию, озвученную на пресс-конференции президента России, о якобы плохом состоянии домов ветеранов в Сочи, однако проверит ее. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ветеранов Краснодарского края Герой России Евгений Шендрик.

На закрытие школы и состояние домов ветеранов в регионе, в том числе в Сочи, главе государства на большой пресс-конференции пожаловался главный редактор газеты "Президент". Он попросил президента РФ прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин ответил, что не слышал о таких проблемах, пообещав разобраться.

"Я знаю, что не все там так, как задал [вопрос] корреспондент. Они необъективно эту информацию оценили. Тут я усматриваю оговор что ли. Потому что я семь лет председатель совета ветеранов, и у нас не было ни одного случая, чтобы к какому-нибудь ветерану подошли спустя рукава", - сказал Шендрик.

Он добавил, что в 2019 году планируется выдать более 80 квартир нуждающимся ветеранам. Шендрик уточнил, что уже связался с руководителем совета ветеранов города Сочи для более досконального изучения данного вопроса.

"Конечно, сейчас я уже позвонил председателю совета ветеранов Сочи, мы уже разбираемся с этим вопросом, но, конечно, нам нужно посмотреть этот вопрос, поскольку сигнал поступил, хотя я знаю, что там все нормально", - добавил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в четверг сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время не проживают в социальном жилье, на которое пожаловались президенту РФ. Жалоб на это имущество также не поступало.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, только одна вдова ветерана Великой Отечественной войны проживает в доме, который был построен в Сочи для ветеранов в 2006 году, но жалоб от нее не поступало.

Теги
РоссияКраснодарский край
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