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Беглов: власти Петербурга начнут реформу обращения с ТКО в 2020 году

По его словам, с Ленинградской областью заключено соглашение по захоронению отходов, в феврале будет подписано несколько документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2020 году приступят к реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил в четверг журналистам губернатор Александр Беглов.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области, сообщил, что не исключает, что города федерального значения Москва, Петербург и Севастополь могут провести реформу обращения с ТКО раньше 2022 года - срока, который предусмотрен по закону. Журналист просил главу государства "поторопить" Петербург, так как оттуда везут мусор в Ленинградскую область, где реформа уже началась.

"Мы заключили соглашение с Ленинградской областью [по захоронению отходов из Петербурга в регионе] и в феврале [2020 года] подпишем ряд документов, которые дадут практическое решение этому соглашению. Мы не будем тянуть и начнем постепенно входить в реформу уже в 2020 году. Вопрос сложный, нужно найти средства для строительства полигонов для и утилизации отходов в Ленинградской области", - сказал Беглов.

Губернатор отметил необходимость информационной открытости при реализации реформы. "Нужно советоваться с жителями, и вся реформа должна проходить открыто, чтобы был доступ к информации о принятых в ее рамках решениях", - добавил Беглов.

 

О реформе

 

Как сообщили ТАСС в сентябре в пресс-службе городского комитета по благоустройству, власти Петербурга планируют до конца 2019 года утвердить обновленную территориальную схему обращения с отходами. Проект также будет содержать показатели нацпроекта "Экология".

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ожидает завершения аналогичных работ со стороны петербургских властей для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач национального проекта.

С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор должен обеспечить весь цикл обращения с ТКО, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьНовая система обращения с ТКОБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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