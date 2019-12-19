Власти Орла до конца года выплатят поставщиками школьных обедов 70 млн рублей долгов

ТАСС, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Орла направят 70 млн рублей до конца года на погашение долга перед поставщиками обедов в школах и детсадах города. Оставшуюся задолженность в размере 130 млн рублей муниципалитет погасит в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

Накануне региональный СК сообщил о том, что в отношении руководителей администрации города Орла, которые допустили заключение контрактов с поставщиками школьного питания, несмотря на отсутствие средств в бюджете, возбуждены уголовные дела. Им вменяется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Имена чиновников не называются.

"До 1 января 2020 года из муниципального бюджета в адрес поставщиков питания в общеобразовательные учреждения и детские сады в счет погашения задолженности направят 70 млн рублей. Оставшаяся часть долга будет погашена в 2020 году, средства уже заложены в бюджет города Орла", - сообщила пресс-служба со ссылкой на главу администрации города Александра Муромского.

По данным пресс-службы, задолженность муниципалитета перед поставщиками школьного питания составляет 70,8 млн рублей, за питание в детских садах - порядка 130 млн рублей.