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МВД: дополнительная маркировка машин позволит идентифицировать транспортные средства

Маркировку будут использовать в случаях, когда невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. МВД РФ объясняет нанесение дополнительной маркировки на автомобили в случаях, когда невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, возможностью однозначно идентифицировать транспортное средство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Нанесение дополнительной маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что обеспечит исключение необходимости повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан. В целях создания широкой сети мест нанесения дополнительной маркировки постановлением правительства предусматривается предоставление права ее нанесения органам по сертификации и испытательным лабораториям", - сказала она.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее новый порядок замены проржавевших автомобильных номеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, дополнительная маркировка наносится, если невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения. После выявления такой проблемы автовладелец обращается в ГИБДД с заявлением, в котором указывается проблема, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин. Маркировка наносится на не подвергающиеся демонтажу части машины и включает указание присвоенного изготовителем автомобиля идентификационного номера и буквенно-цифровой код организации, наносившей ее. После этого владельцу машины выдается свидетельство о дополнительной маркировке транспортного средства.

Новые требования к дополнительной маркировке автомобилей вступают в силу с 1 января 2020 года.

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