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Минтруд планирует сократить в два раза срок решений по распоряжению материнским капиталом

В ведомстве напомнили, что пока на принятие решения о распоряжении средствами материнского капитала дается 30 дней

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ готовит изменения в законодательство, которые позволят сократить в два раза сроки принятия решения по распоряжению средствами материнского капитала. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минтруда.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что необходимо снижать сроки использования средств материнского капитала в качестве взноса по ипотеке. Путин призвал также упростить получение этой меры социальной поддержки.

"Сейчас готовятся изменения в законодательство по сокращению в два раза сроков принятия решения по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на любые цели. В настоящее время на принятие решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала дается 30 дней, на перечисление - 10 дней. Планируется 15 и 5 дней соответственно", - говорится в сообщении Минтруда.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена. В 2019 году размер материнского капитала составил 453 тыс. рублей.

По действующему законодательству, сертификат на материнский капитал выдают при рождении второго или последующих детей. Его средства можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

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