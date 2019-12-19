ОНФ подготовил доклад Путину, посвященный борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили для президента РФ Владимира Путина доклад о мерах по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

Вопрос о борьбе с лесными пожарами поднимался во время большой пресс-конференции главы государства в четверг.

"Результаты аналитической работы ОНФ сведены в доклад президенту России, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации, который завтра будет направлен в кабмин", - говорится в сообщении.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя тематической площадки ОНФ "Экология" Елены Цунаевой, в случае лесного пожара, в частности, отменяются ограничения по объемам заготовки древесины и проведению санитарных рубок. "В рубку включаются все пострадавшие от пожара деревья. Наши активисты установили, что качество значительной части попадающей в санитарные рубки после лесных пожаров древесины носит товарный характер, то есть она может быть продана и принести прибыль", - уточнила она.

Кроме того, эксперты ОНФ обращают внимание на "непрозрачность каналов реализации древесины".

Лесные пожары начались в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле текущего года. Их площадь составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей. Окончательно ущерб будет подсчитан по итогам всего года.

Контроль за внедрением экотехнологий

Активисты ОНФ оценивают поручение президента РФ Владимира Путина усилить общественный контроль за внедрением экологических технологий при строительстве новых мусороперерабатывающих предприятий как оценку эффективности своей работы.

В ходе большой пресс-конференции в четверг глава государства заявил о необходимости общественного контроля за мусорной отраслью и попросил руководство ОНФ уделить этому особое внимание.

"Поручение президента России <...> - это показатель продуктивности результатов работы ОНФ в экологической отрасли и большого доверия к качеству осуществляемого общественниками контроля. Примером служит проект "Интерактивная карта свалок", благодаря которому с 2017 года было ликвидировано 15,3 тыс. незаконных свалок, нанесенных на карту гражданами", - приводит пресс-служба слова Цунаевой.

Она отметила, что ОНФ активно ведет общественный контроль за переходом на новую систему обращения с отходами. "Предметом наших мониторингов становились процедуры отбора региональных операторов, установление тарифов и нормативов, принятие региональных программ и территориальных схем обращения с отходами. Активисты Народного фронта на местах проводят регулярный мониторинг качества сбора и вывоза мусора, содержания контейнерных площадок, собирают и анализируют платежные документы. По результатам мониторингов формулировались предложения, реализацию которых ОНФ сегодня держит на контроле", - добавила она.

По ее словам, одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются россияне, является "отсутствие информации о том, кто и как собирает отходы, о маршрутах перевозки, на что тратятся средства, собираемые по тарифу".

"В настоящее время остро не хватает единого портала в интернете, где можно было бы по всем регионам получить информацию о тарифах, их расходовании, перевозке мусора, загрузке инфраструктуры и многим другим направлениям. Мы будем добиваться прозрачности информации обо всех участниках и процессах системы обращения с отходов, включая данные о региональных операторах, тарифах и нормативах, транспортировке и инфраструктуре обращения с отходами", - подчеркнула Цунаева.

О мусорной реформе

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами. Система позволит отбирать из потока коммунального мусора больше полезных материалов и меньше вывозить их на свалки.

Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Исключение по срокам вхождения в реформу было сделано только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, причем последний им не воспользовался. Однако 18 июня 2019 года правительством Москвы было принято постановление о досрочном переходе столицы на раздельный сбор мусор с 1 января 2020 года.