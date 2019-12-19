В Думу внесли законопроект о возвращении полномочий по охране лесов на федеральный уровень

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") внесла в Госдуму законопроект, исключающий возможность передачи полномочий по авиационной охране лесов от пожаров региональным властям. Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

В ходе большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования системы лесоохраны. Глава государства заверил, что полномочия по авиационной лесоохране и лесоустроительным работам будут возвращены на федеральный уровень.

"В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров проектом федерального закона… предлагается исключить возможность передачи РФ своих полномочий в части осуществления авиационных работ по охране лесов от пожаров и авиационных работ по защите лесов органам государственной власти субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы считает, что указанная мера "позволит создать правовую основу для восстановления единой Авиалесоохраны с функциями тушения лесных пожаров на территории всех регионов и прямым финансированием из федерального бюджета".

По ее словам, аналогичный законопроект ранее уже направлялся на согласование в правительство РФ. "В результате три месяца не могли дождаться какой-либо резолюции [кабмина]", - отметила Епифанова, выразив надежду, что после высказываний президента РФ ситуация может измениться.