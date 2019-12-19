Шарм-эш-Шейх принял первый за четыре года прямой рейс из Великобритании

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Шарм-эш-Шейх принял в четверг первый за четыре года прямой рейс с туристами из Великобритании после снятия ее правительством запрета на авиасообщение с курортным городом. Об этом говорится в обнародованном заявлении министерства гражданской авиации арабской республики.

"Сегодня во второй половине дня в аэропорт Шарм-эш-Шейха прибыл первый британский прямой рейс со 110 пассажирами на борту", - указали в ведомстве, отметив, что сотрудники воздушной гавани дарили туристам цветы и подарки, а также делали с ними памятные фотографии. Как заявил в этой связи министр гражданской авиации Юнис аль-Масри, все египетские аэропорты применяют необходимые меры безопасности, а также придерживаются международных стандартов в этой сфере, работая над улучшением предоставляемых клиентам и пассажирам услуг.

22 октября правительство Великобритании сняло запрет на авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом, который действовал с ноября 2015 года после авиакатастрофы российского самолета на Синае. Египетский курорт также был исключен из списка территорий, куда британский МИД не советует направляться своим подданным. Британия оставалась одной из последних стран, запрещавших своих подданным летать в Шарм-эш-Шейх.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. После этого Россия полностью прекратила авиасообщение с Египтом. Многие страны мира также запретили своим самолетам летать на Синай.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле прошлого года. Авиасообщение России с египетскими курортами до сих пор не восстановлено.