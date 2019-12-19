В Тель-Авиве заявили, что продолжат усилия по возвращению осужденной в России израильтянки

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль приложит "максимальные усилия" для возвращения домой израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков. С таким заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, комментируя решение Московского областного суда, оставившего в четверг в силе приговор израильской гражданке.

"Несмотря на разочаровывающее решение суда, мы и в дальнейшем будем прилагать максимальные усилия для освобождения Наамы Иссахар и ее возвращения домой. МИД продолжит оказывать помощь Нааме и членам ее семьи всеми возможными способами", - распространила высказывания главы израильского МИД его пресс-служба.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. Подозреваемая была задержана и арестована.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима.