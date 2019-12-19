Дом в Сочи, на который жаловались Путину, отремонтируют

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Дом на улице Мацестинской в Сочи, который был построен более десяти лет назад как социальное жилье, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, в четверг осмотрела комиссия мэрии. Ряд проблем, связанных с благоустройством и ремонтом дома, будут решены, сообщил в четверг журналистам мэр города Алексей Копайгородский.

На закрытие школы и состояние домов ветеранов в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, главе государства на большой пресс-конференции пожаловался главный редактор газеты "Президент". Он попросил президента прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин сказал, что не слышал о таких проблемах и пообещал разобраться. Позднее пресс-служба мэрии города сообщила, что речь идет о доме на улице Мацестинская, 17, где в настоящее время не проживают участники Великой Отечественной войны - только одна вдова ветерана.

"Оперативно выехали по адресу Мацестинская,17. Все необходимые службы, специалисты, правоохранительные органы прибыли со мной, чтобы оперативно посмотреть и оценить обстановку. С сегодняшнего дня мы начинаем поквартирный обход", - сказал Копайгородский.

Он отметил, что, посетив дом, сам проехал в лифтах и пришел к выводу, что "лифтовое хозяйство исправно". У жителей верхнего этажа есть замечания, касающиеся крыши - появляются подтеки. Оценить эту ситуацию более точно планируется в пятницу, в светлое время суток - специалисты придут и осмотрят крышу. Также жители жалуются, что в подвалах есть вода.

"Завтра к 12 часам мы соберемся на оперативное совещание и подумаем, как и чем помочь категориям жильцов, которые живут в этом доме. У нас есть силы и средства, чтобы выполнить поручение и организовать достойную жизнь. Еще на придомовой территории этого дома есть площадка, им обещала подрядная организация ее благоустроить и не выполнила. Мы с ней тоже разберемся и приведем своими силами детскую площадку в порядок - это основные просьбы жильцов", - отметил глава Сочи.

Он добавил, что также комиссия до конца дня в четверг осмотрит дом по адресу: улица Мацестинская, 9/1. "Там такая же ситуация, идем туда. В принципе там условия нормальные, адекватные, но можно сделать косметический ремонт. Самая главная претензия была по лифтовому хозяйству, где нужна оценка специалистов, также посмотрим придворовую территорию и нулевые этажи", - уточнил Копайгородский.