Вокзал в Симферополе готов к приему поездов, которые прибудут по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Вокзал в Симферополе готов к приему пассажирских поездов, которые прибудут по Крымскому мосту на следующей неделе на полуостров, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе крымского правительства.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.
"Железнодорожный вокзал Симферополя полностью готов к приему первых пассажиров, которые поедут в Крым с материковой части России по Крымскому мосту уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Юрия Гоцанюка.
По информации пресс-службы, глава правительства Крыма совершил тестовый проезд до станции "Пролетная" под Симферополем на одном из модернизированных поездов.
"Оценили комфорт в вагонах, скорость движения поезда. Протестировали саму станцию Симферополь, насколько она готова принимать гостей, как решены вопросы безопасности. Отмечу, что все соответствует техническим нормам. Выпущены новые локомотивы и модернизированные тепловозы, которые готовы в полном объеме осуществлять железнодорожные пассажирские перевозки", - отметил Гоцанюк.
О ж/д сообщении
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.
До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".
Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.