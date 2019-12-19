Вокзал в Симферополе готов к приему поездов, которые прибудут по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Вокзал в Симферополе готов к приему пассажирских поездов, которые прибудут по Крымскому мосту на следующей неделе на полуостров, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе крымского правительства.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

"Железнодорожный вокзал Симферополя полностью готов к приему первых пассажиров, которые поедут в Крым с материковой части России по Крымскому мосту уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Юрия Гоцанюка.