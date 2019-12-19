WSJ: Goldman Sachs готов выплатить властям США $2 млрд по делу малайзийского фонда 1MDB

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Американский банк Goldman Sachs ведет переговоры с властями США о возможности выплаты штрафа и признания вины по делу о коррупционном скандале, связанном с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее данным, руководство Goldman Sachs и Министерство юстиции США находятся на финальных стадиях заключения соглашения о выплате штрафа в размере почти $2 млрд. В рамках предполагаемой сделки филиал этого американского банка в Юго-Восточной Азии признает вину в нарушении американского антикоррупционного законодательства.

Американский финансовый институт также обязуется создать в своей структуре надзорный орган, который занимался бы контролем за выполнением указанных обязательств. По информации источников The Wall Street Journal, сделка может быть заключена в начале 2020 года, однако к этому моменту ее условия могут подвергнуться изменениям. Издание подчеркивает, что в рамках предполагаемой сделки будут улажены претензии к Goldman Sachs со стороны американских властей, однако она никак не затрагивает обвинения, выдвинутые в адрес финансового института властями Малайзии.

В прошлом году правоохранительные органы Малайзии и США предъявили бывшим сотрудникам Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также бывшим служащим 1MDB обвинения в легализации средств, похищенных из этого фонда. Лейсснер признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. По сообщению газеты The Wall Street Journal, бывший банкир должен будет заплатить штраф в размере $43,7 млн.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере $11 млрд, при этом иностранные СМИ писали, что не менее $4,5 млрд оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления, виновных не нашли. Следствие возобновилось после победы на выборах в Малайзии оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Бывшему главе правительства Наджибу Разаку предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями.