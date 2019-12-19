На Красной Поляне откроют первую в России зону отдыха для туристов по опыту Франции

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Курорт Красная поляна впервые в России откроет зону отдыха и развлечений для туристов - апре-ски - по европейским стандартам к Новому году. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"К Новому году мы вас удивим большой новой зоной вечернего отдыха и зоной апре-ски, которая впервые в России появляется в "Красной поляне" <...> Мы перенимаем европейский опыт, организовываем развлекательное веселое место, здесь, в России, на курорте, по аналогии с Францией", - сказал Круковский.

Красная поляна - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор, всего в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда - 30 км трасс, четыре зоны для фрирайда, 13 современных подъемников, два сноупарка с различными фигурами.

Апре-ски - отдых и развлечения для туристов на горнолыжных курортах: бары, дискотеки, рестораны, кегельбан-клубы, развлекательная программа и прочее.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.