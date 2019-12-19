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В Самаре восстановили холодное водоснабжение, отключенное почти у 40 тыс. человек

Авария на трубопроводе произошла в Красноглинском районе города

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Холодное водоснабжение, отключенное в Самаре у 39,5 тыс. человек из-за аварии в четверг, восстановлено. Об этом говорится в распространенном сообщении ГУ МЧС по Самарской области.

"Водоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

Авария на трубопроводе диаметром 600 мм произошла в четверг в Красноглинском районе Самары. В результате от водоснабжения были отключены 237 многоквартирных жилых домов и 841 частных жилых домов, в которых проживают 39472 человека, в том числе 4175 детей. Во время ремонта был организован подвоз питьевой воды населению.

В 21:20 мск водоснабжение было восстановлено. На месте работали 28 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
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