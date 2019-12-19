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Нетаньяху пообещал матери осужденной в России израильтянки добиваться ее возвращения домой

Нааму Иссахар приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с матерью осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков Наамы Иссахар Яффой в четверг пообещал ей добиваться возвращения ее дочери домой.

"Несмотря на разочарование в связи с решением суда, я не сдамся. Я буду продолжать делать все, чтобы вернуть Нааму домой", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщал, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Теги
РоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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