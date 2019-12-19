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Британская компания сообщила об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook

Отмечается, что большая часть данных принадлежит пользователям из США

ТАСС, 19 декабря. Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете. Об этом сообщила в четверг британская исследовательская компания Comparitech.

По ее информации, доступ к базе данных, содержавшей имена, телефоны и другую информацию, мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации. Эксперты полагают, что злоумышленники могли воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. Отмечается, что большая часть данных принадлежит пользователям из США.

Согласно исследованию, проведенному компанией в сотрудничестве с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, база была составлена хакерами из Вьетнама. После обнаружения базы Дьяченко сообщил о ней провайдеру, чтобы тот смог заблокировать к ней доступ, однако эксперты полагают, что ссылка на информацию была также размещена на хакерских форумах.

Отмечается, что база была выложена в интернет 4 декабря. 14 декабря она была обнаружена Дьяченко, который сообщил о ней провайдеру. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

На данный момент неизвестно, как личная информация пользователей попала к хакерам.

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Великобритания
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