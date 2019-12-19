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На Украине ликвидируют звание генерал-полковник и установят командор-адмирал

В проекте закона указано, что список высших офицерских званий по возрастанию будет представлен следующем образом: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменят на генерал

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Воинское звание генерал-полковник в Вооруженных силах Украины будет упразднено в рамках реформирования армии страны. Соответствующий законопроект в четверг в первом чтении приняла Верховная рада.

В проекте закона указано, что список высших офицерских званий по возрастанию будет представлен следующем образом: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменено на генерал. Кроме того, на флоте между капитаном первого ранга и контр-адмиралом будет установлено звание командор-адмирал. В пояснительной записке указано, что преобразования вводят по образцу стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября подписал закон, который отменил в армии воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них установлены звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упразднено название воинской части "полк", которое было заменено на "бригаду".

В начале этого года в Конституции Украины закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году Военной доктрине Украины.

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Украина
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