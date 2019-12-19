Эксперт: четкие действия спецназа при стрельбе на Лубянке помогли избежать больших жертв

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Злоумышленнику, который в четверг устроил стрельбу в центре Москвы, не удалось в полной мере осуществить задуманное из-за грамотных действий спецназа силовых структур. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в четверг создатель движения "Офицеры России" Антон Цветков.

"Подробности, безусловно, будут установлены в рамках следствия, и строить домыслы не стоит. Но уже сейчас очевидно, что задуманное преступление было сорвано, и теракт как таковой не удался в запланированном и полном объеме. Как всегда, блестяще сработал спецназ", - сказал Цветков.