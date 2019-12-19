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Стрельба на Лубянке

Эксперт: четкие действия спецназа при стрельбе на Лубянке помогли избежать больших жертв

По словам создателя движения "Офицеры России" Антона Цветкова, слаженные действия сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии не дали преступнику осуществить задуманное

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Злоумышленнику, который в четверг устроил стрельбу в центре Москвы, не удалось в полной мере осуществить задуманное из-за грамотных действий спецназа силовых структур. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в четверг создатель движения "Офицеры России" Антон Цветков.

"Подробности, безусловно, будут установлены в рамках следствия, и строить домыслы не стоит. Но уже сейчас очевидно, что задуманное преступление было сорвано, и теракт как таковой не удался в запланированном и полном объеме. Как всегда, блестяще сработал спецназ", - сказал Цветков.

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По его словам быстрые, четкие и слаженные действия сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии не дали преступнику осуществить задуманное, не дали ему ни малейшей возможности скрыться и пресекли возможные многочисленные жертвы среди граждан.

Как сообщили в СК РФ, вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ на улице Большая Лубянка открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
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